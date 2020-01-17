СМИ: Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство РФ

Исполняющие обязанности вице-премьеров Константин Чуйченко и Ольга Голодец, вероятно, не войдут в правительство Михаила Мишустина. Об этом сообщают источник, близкие к правительству.

В правительстве Ольга Голодец отвечает за вопросы культуры, спорта и туризма. После назначения Мишустина полномочия её могут быть распределены между другими вице-премьерами, пишет РБК со ссылкой на источник.

Место для Чуйченко в обновленном правительстве также может не найтись. О том, что руководитель аппарата правительства Дмитрия Медведева, не войдет в новый состав рассказали источники в правительстве и два источника, близких к правительству.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что члены Госдумы РФ одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра Российской Федерации. Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин.