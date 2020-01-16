Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром

Члены Государственной Думы одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра Российской Федерации.

В четверг, 16 января, парламентарии обсуждали назначение экс-руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Кандидатура Мишустина была предложена президентом страны Владимиром Путиным.

Свои голоса за Мишустина отдали большинство депутата, 383 человека. Позже, как сообщает пресс-служба Кремля, Путин подписал указ о назначении экс-главы ФНС председателем правительства Российской Федерации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин предложил Михаилу Мишустину стать российским премьер-министром. Глава Федеральной налоговой службы, работающий на этом посту в течение десяти лет, принял предложение.