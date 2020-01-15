Путин предложил должность премьер-министра РФ Мишустину

Президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину занять пост премьер-министра страны.

Российский лидер провел деловую встречу с руководителем ФНС, в ходе которой предложил Мишустину стать председателем правительства. Глава ведомства принял предложение президента. После достижения договоренности, Путин внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Государственную Думу.

Об этом в среду, 15 января, сообщает пресс-служба Кремля. Когда депутаты примут решение, неизвестно. Отметим, что Михаил Мишустин занимал пост руководителя ФНС с 2010 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.