Правительство России в полном составе ушло в отставку

После завершениям выступления Владимира Путина, обратившего с посланием к Федеральному собранию, Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства РФ.

В среду, 15 января, премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев оповестил о том, что все правительство государства в полном составе уйдет в отставку. Это заявление Медведев сделал после слов президента о необходимости изменить Конституцию. По словам премьера, все ответственные решения, связанные с изменением Конституции, должны остаться только за российским лидером.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что, по мнению Путина, в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений. Поправки коснутся законодательной, исполнительной и судебной властей. Так, президент призвал утвердить приоритет Конституции, позволяющий подчинять условия международных договоров и органов на территории страны требованиям Конституции РФ.