Путин заявил о необходимости поправок к Конституции

Конституция РФ нуждается в поправках. Однако принимать новый её вариант нет необходимости. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января.

«Сразу же хочу ответить, что необходимости в принятии новой Конституции нет. Потенциал Конституции 1993 года не исчерпан», — сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что Конституция была принята десятки лет назад и с тех пор многое изменилось. Президент предложил вынести на обсуждение ряд поправок.

Одной из них было — утверждение приоритета Конституции. Это означает, что требования международных договоров и международных органов будут действовать лишь тогда, когда не противоречат Конституции РФ.

Путин также предложил запретить членам Госдумы и Совфеда, федеральным министрам и судьям иметь иностранное гражданство, либо другой документ, который позволяет им иметь ПМЖ за рубежом.

Схожее требование могут ввести для кандидатов в президенты. Будущий глава РФ не должен иметь вид на жительство в другом государстве.

«Что касается того, что один человек не может занимать пост президента два и более срока подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен», — сказал Путин.

Путин также заявил, что Россия не может быть парламентской республикой, а должна оставаться президентской. Именно за президентом должно быть закреплено руководство вооруженными силами и правоохранительной системой.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин призвал беречь экологию.