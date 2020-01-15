Путин призвал беречь экологию и рассказал, как именно

Президент России просит лучше следить за состоянием воды, воздуха и почвы.

Об этом президент России Владимир Путин рассказал в рамках обращения к Федеральному собранию. Глава страны отметил, что одна из важнейших тем в 2020 году – экология. Нужно беречь природу, следить за состоянием воды, воздуха и почвы. Для борьбы с мусором необходимо внедрять раздельный сбор мусора и всячески снижать пагубное влияние на окружающую среду. Президент надеется на разработку новых источников энергии и материалов. Он хочет, чтобы этим занялись российские эксперты. Путин верит, что Россия может добиться в этом деле таких же высот, как и в других сферах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин предложил сконцентрировать внимание на оказании первичной медпомощи.