Путин предложил сконцентрировать внимание на оказании первичной медпомощи

Президент надеется, что все россияне смогут получать реальную помощь, а не только справки.

Об этом президент России Владимир Путин рассказал в рамках обращения к Федеральному собранию. Он отметил, что средняя продолжительность жизни граждан в последнее время не может не радовать. Но обычных россиян, которые вынуждены преодолевать огромные расстояния ради консультации с врачом, эти цифры мало волнуют. Путин пообещал, что из федерального бюджета выделят деньги для ремонта и строительства медучреждений. Он также подчеркнул, как важно сконцентрировать внимание на оказание первичной медпомощи – она должна стать качественнее и доступнее.

Путин заявил, что не должны повторяться ситуации с недоступностью каких-либо лекарств. Он подчеркнул, что многие из них должны стать бесплатными или почти бесплатными. Также он остановился на проблеме нелегальных препаратов, которые необходимо части населению страны – Путин призвал решить эту проблему и позволить больным получать лекарства законно.

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