Материнский капитал будут выплачивать на первого ребенка

Путин заявил, что программу поддержки семей продлили как минимум до 2026 года.

Об этом президент России Владимир Путин рассказал в рамках обращения к Федеральному собранию. Он отметил, что государство собирается и дальше поддерживать семьи, которые только задумываются о рождении ребенка. Теперь власти готовы платить материнский капитал за первенца в размере более 466 тысяч рублей. Выплаты за второго ребенка увеличат – до 616 тысяч рублей.

Также Владимир Путин заявил, что детей с первого по четвертые классы будут кормить в школах бесплатно – независимо оттого, льготники ли это. Речь идет о горячем питании во всех регионах страны.

Президент России подчеркнул, что важно, насколько качественное образование получают школьники. Он хочет, чтобы каждый ребенок получал хорошие знания, независимо от того, где он живет. Глава страны просит ведомства строить новые школы, эффективно использовать образовательную инфраструктуру и новые технологии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Дорогие коллеги, ну вы чего?»: Путин поругал подчиненных за нехватку мест в яслях.