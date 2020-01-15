«Дорогие коллеги, ну вы чего?»: Путин поругал подчиненных за нехватку мест в яслях

&#171;Дорогие коллеги, ну вы чего?&#187;: Путин поругал подчиненных за нехватку мест в яслях
Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Скриншот.

Рассуждая о демографической ситуации в стране, президент отметил, что родителям некуда отвести своего малыша.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Президент России Владимир Путин выступает перед Федеральным собранием. Свою речь он начал с одной из главных проблем – рост населения. Он отметил, что пока ситуация оставляет желать лучшего, хотя какие-то цели достигнуты уже сейчас. Больше всего Владимира Путина беспокоит, что власти строят ясли, но их почему-то не вводят в эксплуатацию, а, значит, большая часть зданий просто стоят без дела. Глава страны пристыдил подчиненных, заявив, что так работать нельзя.

Также Владимир Путин заявил, что с начала 2020 года семьи с низкими доходами смогут получать ежемесячные выплаты на ребенка до семи лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что говорил Путин, обращаясь к Федеральному собранию в 2019 году.

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«Дорогие коллеги, ну вы чего?»: Путин поругал подчиненных за ...
Что говорил Путин, обращаясь к Федеральному собранию в 2019 году