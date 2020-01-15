Что говорил Путин, обращаясь к Федеральному собранию в 2019 году

Сегодня президент России расскажет, каким должен стать наступивший год, какие у страны цели и задачи.

Президент России Владимир Путин в прошлом году выступил перед Федеральным собранием только 20 февраля. Тогда он решил подробней остановиться на вопросах внутреннего социального и экономического развития. Также глава страны требовал исполнения майских указов, подписанных после инаугурации Путина в 2018 году. Он надеялся на улучшение демографической ситуации, обещал поддерживать молодые семьи, работать над системой здравоохранения, заботиться об экологии, на справедливый суд и многое дело.

Того же от главы страны ожидают услышать и в эту среду. Эксперты прогнозируют, что президент затронет проблему естественного роста населения, поговорит о 75-летии победы, а также о доходах населения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поручил освободить медиков от уголовной ответственности за потерю лекарств.