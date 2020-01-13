Путин поручил освободить медиков от уголовной ответственности за потерю лекарств

Президент России Владимир Путин поручил освободить медиков от уголовной ответственности за неумышленную утрату препаратов, содержащих наркотические вещества.
Соответствующее поручение дано по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске, сообщается на сайте Кремля. Подготовить доклад по теме Путин попросил до 15 апреля 2020 года.
Правительство РФ обязано обеспечить внесение изменений в законодательство страны. Поправки направлены на то, чтобы освободить от уголовной ответственности медработников, которые не имели умысла вывести препараты в нелегальный оборот.
При этом будет производится комиссионная фиксация утраты.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сотрудник скорой помощи потерял пенал с наркотическими средствами. В отношении медика возбудили уголовное дело.