Путин поручил освободить медиков от уголовной ответственности за потерю лекарств

Путин поручил освободить медиков от уголовной ответственности за потерю лекарств
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил освободить медиков от уголовной ответственности за неумышленную утрату препаратов, содержащих наркотические вещества.

Соответствующее поручение дано по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске, сообщается на сайте Кремля. Подготовить доклад по теме Путин попросил до 15 апреля 2020 года.

Правительство РФ обязано обеспечить внесение изменений в законодательство страны. Поправки направлены на то, чтобы освободить от уголовной ответственности медработников, которые не имели умысла вывести препараты в нелегальный оборот.

При этом будет производится комиссионная фиксация утраты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сотрудник скорой помощи потерял пенал с наркотическими средствами. В отношении медика возбудили уголовное дело.

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Путин поручил освободить медиков от уголовной ответственности за потерю лекарств
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