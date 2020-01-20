Прокуратура обязала сделать Fix Price доступным для инвалидов

Два магазина Fix Price в Петербурге сделают доступными для инвалидов. Решение принято по итогам проверки прокуратуры.
Прокуратура Калининского района и МРОО «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» по обращению горожан проверили работу ООО «Вильва» и ООО «Парктрейд».
Выяснилось, что организации нарушили закон о социальной защите инвалидов и маломобильных групп населения. Они не обеспечили доступ к магазинам Fix Price на Кондратьевском проспекте, 40 и Бестужевской улице, 7, сообщает прокуратура Петербурга.
Входные лестницы в зданиях не дублируются лестницами или подъемными устройствами. Магазины не оборудованы предупреждающими тактильно-контрастными указателями, а дверные ручки не достаточно контрастны по отношению к дверному полотну.
«В соответствии с Законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» приняты согласованные с общественными объединениями инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов», — уточнили в прокуратуре.
Руководству организаций внесены представления об устранении нарушений. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что руководство БЦ «Звенигородский» обязали выделить парковочные места для инвалидов.