Прокуратура обязала сделать Fix Price доступным для инвалидов

Магазины были недоступны для инвалидов. Фото: pixabay.com

Магазины были недоступны для инвалидов. Фото: pixabay.com

Два магазина Fix Price в Петербурге сделают доступными для инвалидов. Решение принято по итогам проверки прокуратуры.

Прокуратура Калининского района и МРОО «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» по обращению горожан проверили работу ООО «Вильва» и ООО «Парктрейд».

Выяснилось, что организации нарушили закон о социальной защите инвалидов и маломобильных групп населения. Они не обеспечили доступ к магазинам Fix Price на Кондратьевском проспекте, 40 и Бестужевской улице, 7, сообщает прокуратура Петербурга.

Входные лестницы в зданиях не дублируются лестницами или подъемными устройствами. Магазины не оборудованы предупреждающими тактильно-контрастными указателями, а дверные ручки не достаточно контрастны по отношению к дверному полотну.