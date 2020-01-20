Прокуратура обязала сделать Fix Price доступным для инвалидов

Прокуратура обязала сделать Fix Price доступным для инвалидов
Магазины были недоступны для инвалидов. Фото: pixabay.com

Два магазина Fix Price в Петербурге сделают доступными для инвалидов. Решение принято по итогам проверки прокуратуры.

Прокуратура Калининского района и МРОО «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» по обращению горожан проверили работу ООО «Вильва» и ООО «Парктрейд».

Выяснилось, что организации нарушили закон о социальной защите инвалидов и маломобильных групп населения. Они не обеспечили доступ к магазинам Fix Price на Кондратьевском проспекте, 40 и Бестужевской улице, 7, сообщает прокуратура Петербурга.

Входные лестницы в зданиях не дублируются лестницами или подъемными устройствами. Магазины не оборудованы предупреждающими тактильно-контрастными указателями, а дверные ручки не достаточно контрастны по отношению к дверному полотну.

«В соответствии с Законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» приняты согласованные с общественными объединениями инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов», — уточнили в прокуратуре.

Руководству организаций внесены представления об устранении нарушений. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что руководство БЦ «Звенигородский» обязали выделить парковочные места для инвалидов.

инвалиды магазин новости спб прокуратура
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Минирующие» суды Петербурга анонимы поставили ультиматум Малофееву
Число пострадавших при прорыве трубы в пермском хостеле возросло до шести
Студента без прав арестовали на 10 суток за поездку на каршеринге
В Колпино у доставщика еды похитили набор роллов
Беглов снял Кулакова с поста главы комитета по строительству
Иномарка врезалась в автобус на Васильевском
В Петербурге работника академии балета обокрали на 168 тысяч рублей
Прокуратура обязала сделать Fix Price доступным для инвалидов