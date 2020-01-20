В Петербурге 200 курьеров Ozon останутся без работы

Онлайн-ретейлер Ozon планирует отказаться от большей части собственных курьеров.

К концу 2020 года собственные сотрудники Ozon будут доставлять незначительное число покупок, а основная часть заказов будет доверена партнерам, сообщает «Коммерсант».

Модернизация приведет к сокращениям. В частности, в Петербурге из-за этого работу потеряют около 200 курьеров.

В компании отметили, что предусмотрели для таких сотрудников «максимально комфортные условия при расторжении трудовых договоров». Скорее всего, имеются ввиду четыре средние зарплаты, а для социально защищенных категорий сотрудников есть дополнительные компенсации.

В октябре в Петербурге объявили забастовку сотрудники склада интернет-магазина Ozon. Причинами забастовки стали ухудшившиеся условия работы и оплаты труда. Также, по мнению бастующих сотрудников интернет-магазина, OZON.ru нарушает трудовой кодекс Российской Федерации. Сотрудники обвиняют организацию в задержке заработных плат (ст. 142 ТК РФ).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что представители интернет-магазина Ozon объяснили причину негативных отзывов о сроках доставки товаров, которые пользователи распространяют в социальных сетях.