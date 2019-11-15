«Ozon» прокомментировал сообщения о перебоях в работе

В пресс-службе также отметили, что об изменениях в доставке клиента всегда уведомляют по электронной почте и sms. Фото: vk.com/ozon

В пресс-службе также отметили, что об изменениях в доставке клиента всегда уведомляют по электронной почте и sms. Фото: vk.com/ozon

Представители интернет-магазина Ozon объяснили причину негативных отзывов о сроках доставки товаров, которые пользователи распространяют в социальных сетях.

В пресс-службе отмечают, что онлайн-магазин осуществляет доставку около 150 тысяч заказов по всей стране. Именно поэтому, в некоторых случаях, могут возникнуть задержки с получением товара. Однако, подчеркивают представители Ozon, в 90% клиенты получают свои покупки вовремя.

Кроме того, отзывы в социальных сетях, по мнению пресс-службы сервиса, не должны восприниматься столь однозначно. Люди часто жалуются на неудобства, однако не склонны отмечать хорошую работу сотрудников доставки. Поэтому на просторах Сети легко создается негативный фон.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о многочисленных жалобах в официальном сообществе «Озона» «Вконтакте» на сорванные сроки доставки.