Доставка Ozon по-прежнему работает с перебоями: как решили вопрос с курьерами

Доставка Ozon по-прежнему работает с перебоями: как решили вопрос с курьерами
Забастовка сотрудников Ozon началась 5 октября. Каковы условия работы курьеров на сегодняшний день, неизвестно. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

В начале октября курьеры интернет-магазина Ozon устроили забастовку. Спустя пару дней руководство компании сообщило об «урегулировании» вопроса, однако пользователи по-прежнему жалуются на срывы сроков доставки.

Инцидент произошел 5 октября 2019 года. Сотрудники жаловались, среди прочего, на несвоевременную оплату труда и отказывались выходить на смену. Хотя протестная акция помогла прийти к диалогу с руководством интернет-магазина, остается непонятным, достигли ли стороны консенсуса.

Как пишет, «Мойка78», пользователи «Вконтакте» по-прежнему жалуются на перебои с доставкой. Зачастую покупатели даже не получают уведомлений об изменении сроков получения товара, которые приходят на 5-7 дней позже. Порой служба доставки и вовсе оставляет клиентов без заказов. Однако в представительстве компании подчеркивают, что никаких внештатных ситуаций в работе Ozon нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Озон» стал выполнять требования бастующих курьеров.

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