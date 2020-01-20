В Петербурге разыскивают капитана студенческого хирургического общества

Молодого человека никто не видел почти неделю.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», которому удалось пообщаться с матерью пропавшего Ириной Павловой. Она рассказала, что 14 января после ночной смены в клинике студент сел в метро на станции «Петроградская» и поехал в сторону «Парнаса», хотя живет Сергей Павлов на «Звездной». В 11 часов утра будущий врач вышел на конечной и поехал в деревню Хиттолово – по крайней мере, именно там поздней ночью в последний раз включался его телефон. После этого никому не удавалось связаться с Сергеем. Непонятно, где он находится.

Известно, что о студенте хорошо отзываются в вузе и его друзья. Они отмечают, что Сергей отлично учился и готовился ко всероссийской студенческой олимпиаде по хирургии, которая должна состоятся в феврале. Ирина Павлова подчеркнула, что сын любит семью и не мог исчезнуть по своей воле.

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