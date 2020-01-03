Вертолеты ищут двух выпавших за бор судна в Норвежском море

Вертолеты ищут двух выпавших за бор судна в Норвежском море
В воде оказались два человека. Фото: pixabay

В Норвежском море оказались два человека, выпавших за борт грузового судна. К месту происшествия были направлены два вертолета.

Все произошло в четверг, 2 января, в 400 километрах к юго-западу от города Будё. Зарегистрированное на Мальте судно Stara Planina направлялось из Мурманска в румынский порт Констанца, когда случился указанный инцидент.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежское телеграфное бюро, в районе происшествия сейчас не спокойно — на море шторм, высота волн достигает 8 метров.

Причины произошедшего пока неизвестны. Сообщается, что оба выпавших за борт работали на палубе. Экипаж судна сбросил на воду спасательные жилеты, но смогли ли выпавшие их подобрать — также не сообщается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о необычном селфи, которое сделали американские пожарные. Спасатели сфотографировались на фоне полыхающего здания.

Норвежское море спасатели судно
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