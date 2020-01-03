Американские пожарные сделали новогоднее селфи на фоне горящего дома

Их поступок поняли далеко не все – многие отметили, что лучше бы спасатели тушили здание и не теряли время.

Об этом стало известно 2 января. Снимок спасатели опубликовали в Facebook. Газета Detroit News пишет, что многим пользователям фотография показалась странной – люди не понимают, почему они делают селфи, а не делают свою работу.

Заместитель комиссара пожарной службы заверил, что в полыхающем доме никого не было, кадр занял всего пару минут и был сделан для коллеги, уходящего на пенсию.

Начальник спасателей раскритиковал подчиненных и посчитал, что их поведение неуместно.

«Есть много способов отметить выход на пенсию. Позирование для фотографии на фоне горящего здания не входит в их число»,

– заявил он, пообещав разобраться в инциденте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина, сделавший селфи с трупом девушки, получил 16 лет за убийство.