Мужчина, сделавший селфи с трупом девушки, получил 16 лет за убийство

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по делу о жестоком убийстве 20-летней девушки. Обвиняемый Илья Метлицкий получил 16 лет в исправительной колонии строгого режима.

Гражданские иски судом удовлетворены на сумму 2 млн 136 тыс. рублей. Метлицкий признал вину и раскаялся в содеянном, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Приговор вынесен по совокупности преступлений. Метлицкого обвиняют в убийстве с особой жестокостью, краже с причинением значительного ущерба и мошенничестве.

Суд установил, что в мае 2018 года мужчина с особой жестокостью убил 20-летнюю знакомую. Он нанес ей не менее ста колото-резанных ран, в том числе в лицо, шею и голову. А после сделал селфи с трупом и отправил знакомой. Помимо этого, мужчина украл IPhone убитой и похитил её банковскую карту. Всего ему удалось украсть 14 тыс. рублей. Затем Метлицкий с телефона девушки написал её знакомому и сообщил, что ей срочно нужны деньги. Тот, ничего не подозревая, перевел на карту подсудимого 110 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заместитель прокурора Петербурга требовал приговорить Илью Метлицкого к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.