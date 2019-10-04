Обвиняемый в жестоком убийстве рассказал, зачем ему селфи с трупом

В городском суде Петербурга прошел суд на 22-летним парнем, который жестоко убил девушку, а потом сделал селфи с телом. Детали судебного заседания рассказала Мойка 78.

Заседание длилось более четырех часов, а показания молодого человека менялись на глазах. Затем парень все-таки признался: весной 6 мая прошлого года в квартире дома, расположенного на Коломяжском проспекте он нанес 107 ножевых ранение своей подруге. По словам подсудимого, это была месть за предательство.

Молодой человек раскаялся в совершенном, а затем начал более подробный рассказ.

Так, выяснилось, что они были знакомы с убитой уже два года и, по словам парня, были связаны алкоголем и интимной близостью. Он также рассказал, что открыто умершая состояла в отношениях с состоятельным человеком, который ее спонсировал.

Парень поделился «предательством», которое так его задело. Девушка, якобы, подговорила его наклеветать на их общую знакомую, что та не возвращает долг в 340 тысяч. Молодой человек согласился и подал в полицию заявление, однако в назначенный срок его подруга отказалась дать обещанные, подтверждающие наличие долга, показания.

Девушка поменяла свои планы и стала простить его забрать заявление, так как она боится, что громкое дело раскроет ее связь с ним, и официальный кавалер все узнает.

Конфликт разгорелся после того, как убийца отказался забирать свое заявление с фальшивой информацией. Все происходило в доме у погибшей, после отказа она схватила нож, как утверждает убийца, и просила его уйти в очень грубой форме с оскорблениями. Тогда он тоже схватил нож и бил многократно ударил девушку им, а очнулся, как уверяет, когда она уже была мертва.

Свое селфи с трупом он объяснил желанием оставить улику, так как сам пойти в полицию боялся.

Все 107 ударов были нанесены пока девушка еще была жива. Это виновник преступления объяснил тем, что хотел, чтобы жертва страда и мучилась.

Оглашение приговора запланировано на 7 ноября этого года.

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