Россияне отказываются от автомобилей с газовыми установками

Газ становится все менее популярным машинным топливом. Фото: Pixabay

Газ становится все менее популярным машинным топливом. Фото: Pixabay

Среди жителей страны заметно падает спрос на покупку и использование машин с газовыми двигателями.

Эксперты сервиса «Авито Авто» провели анализ рынка газомоторной техники в России и выяснили, что за текущий год спрос на нее упал на 66 процентов.

По итогам исследования самый низкий спрос наблюдается на территории Ростова-на-Дону (около 80%), самое небольшое падение интереса к газовым авто — в Краснодаре (64%).

Несмотря на такие показатели остаются города, где данный вид транспорта по-прежнему очень популярен: Челябинск, Краснодар, Москва.

Интересно, что машины с газовыми двигателями подорожали в цене, теперь средняя цена такого автомобиля приравнивается к 282 тысячам рублей. Самое недорогое предложение встретилось аналитикам из «Авито Авто» в Волгограде — 254 тысячи рублей, а самая высокая цена в столице, она достигает 533 тысяч рублей.

Также статистика показала, что наиболее популярная марка среди машин такого типа LADA. Чуть менее востребованы «ГАЗ» и Toyota из Японии.

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