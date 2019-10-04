Ленобласть проверили на готовность к зиме

Ленобласть проверили на готовность к зиме
Идет активная подготовка к отопительному сезону. Фото: Pixabay

Внепланово проверили множество управляющих компаний и муниципалитетов на территории Ленинградской области, за найденные нарушения назначены штрафы.

Целая серия проверок (более 50-ти) прошла с 23 сентября по 3 октября в Ленобласти, проверялась готовность системы отопления к зиме, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Этой осенью сотрудники Комитета контроля Ленобласти исследовали 56 управляющих компаний и 56 жилых домов, чтобы убедиться, что они готовы к отопительному сезону, и все правила соблюдены.

Специалисты наиболее внимательно отнеслись к местностям, из которых чаще всего поступали жалобы на отопительную систему: Шлиссельбургу, Кингисеппу, Приморску и Сертолово.

Все нарушители получили штрафы, а глава администрации Шлиссельбурга получил протокол на свое имя, так как не предоставил в Комитет нужной информации.

Ранее GazetaSPB сообщила о снегопаде, охватившем Ленобласть.

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