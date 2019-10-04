На Петербург наступает снегопад

Социальные сети заполонили фотографии с заснеженными улицами в Ленинградской области.

Сегодня 4 октября неожиданно для многих местных жителей во многих районах под Петербургом выпал снег. Пользователи социальных сетей вовсю хвастаются красивыми зимними пейзажами. В комментариях к опубликованным снимкам некоторые пользователи радуются неожиданной перемене в погоде, а некоторые выражают сожаление о том, что выпал снег, а не доллары. Но чего ждать Петербуржцам?

Согласно прогнозам и картам Яндекс.Погода, с севера на город стремительно надвигается снежный занавес. Так, улицы Финляндии уже выглядят очень по-зимнему из-за осеннего снегопада. В Санкт-Петербурге в ближайшие дни синоптики обещают температуру выше ноля и незначительные осадки, в то время как границы города покрыты снежными сугробами.

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