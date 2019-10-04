Птицам внедрили в мозг воспоминания, которые научили их петь

Ученые из знаменитого Техасского университета провели удивительный эксперимент с воспоминаниями над птицами.

Нейробиологи из Техасского университета завершили эксперимент, который подтвердил части мозга, отвечающие за кодирование воспоминаний, сообщает издание Science.

Результаты опытов позволили ученым внедрить нужные воспоминания в мозг нескольких птиц и управлять их обучением пению, рассказал один из нейробиологов Тодд Робертс. Для эксперимента были выбраны Зебровые Амадины.

Так, в своем проекте исследователи использовали еще достаточно молодую технологию — оптогенетику. Это приспособление, которое позволяет следить и управлять действиями мозга при помощи света.

Птицы еще будучи птенцами обучаются пению у своих отцов.

Экспериментаторы выбрали птиц, которые не могли обучаться пению у родителей, и внедрили в их мозг специальные воспоминания. В результате светового воздействия на их мозг, птицы действительно обучились пению. Притом длина нот, которые они озвучивали была такой же, как длина светового воздействия на их мозг в этот момент.

Притом стало известно, что хранились воспоминания в какой-то неизвестной области, потому что после прекращения светового воздействия птицы не смогли исполнить выученного.

Данное исследование имеет очень широкий круг дальнейшего применения. В будущем эти данные и другие, основанные на них, помогут найти способ вылечить пациентов с серьезными речевыми нарушениями, аутизмом и другими отклонениями в работе ЦНС.

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