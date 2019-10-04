Apple придется выпустить больше единиц iPhone 11

Увеличить производство компания решила из-за того, что спрос на новую модель оказался неожиданно высоким.

Корпорация Apple приняла решение увеличить число выпускаемых единиц iPhone 11 на 10%, сообщает издание Nikkei.

В общей сумме запланирован выпуск 7 — 8 миллионов экземпляров последней модели iPhone. Спрос на новое устройство застал компанию врасплох и обманул все расчеты аналитиков.

Специалисты объясняют понижением цены обновленной модели. Так, в Соединенных Штатах улучшенная версия iPhone обойдется покупателям на 50 долларов дешевле предыдущего iPhone XR, который вышел в прошлом году.

Напомним, что в сентябре этого года компания Apple представила миру новую серию продукции маркированную под номером 11: iPhone 11 (699 долларов), iPhone 11 Pro (999 долларов), iPhone 11 Pro Max (1099 долларов).

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