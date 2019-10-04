Германия поддерживает ответные санкции ЕС на пошлины США

Глава Министерства иностранных дел Германии выразил мнение немецкого правительства по поводу ответных мер.

Своим выступлением Хайко Маас, глава немецкого МИД, показал, что Германия положительно относится к введению ответных мер в сторону США.

Напомним, что недавно суд ВТО (Всемирная торговая организация) разрешил Соединенным Штатам повысить пошлины на товары, ввозимые из Европейского Союза на сумму более 7 миллиардов долларов. Эта сумма стала самой большой финансовой компенсацией за всю истории ВТО.

Представитель Германии также подчеркнул, что страны Европейского Союза должны реагировать, если это будет также одобрено ВТО.

ВТО существует с 1 января 1995 года, ее основная функция заключается в либерализации международной торговли и регулировании отношений между государствами-участниками в области торговли и политики.

Ранее GazetaSPB сообщила о положительном решении ВТО касательно запроса Дональда Трампа в отношении ЕС.