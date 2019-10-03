США введут новые пошлины на товары из ЕС

США введут новые пошлины на товары из ЕС
Дональд Торамп крайне доволен решением суда ВТО. Фото: Pixabay

Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Вашингтону ввести новые пошлины на товары из Европы почти на $7,5 миллиардов.

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что такое положительное решение ВТО для страны является настоящей победой. Такое отношение он выразил в своей речи на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп особенно подчеркнул, что подобных побед не было при других президентах США, сказав, что с момента начала его срока он одержал уже много побед в ВТО, а 7 миллиардов это особенно не плохо.

Напомним, что в среду арбитражный суд ВТО вынес положительное решение по запросу США на повышение пошлин на европейские товары до 7,5 млрд долларов.

Специалисты в ВТО объяснили такое решение тем, что ЕС не исполнил ранее выдвинутых к нему требований касательно субсидирования корпорации Airbus.

А размер компенсации, на которую теперь могут рассчитывать в США на данный момент является самым большим в истории ВТО.

Ранее GazetaSPB сообщила о крушении военного бомбардировщика B-17 в США.

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