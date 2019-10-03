Семь человек погибли в США от бомбардировщика времен Второй мировой

Журналисты телеканала NBC сообщили, что семь человек погибли, еще шестеро пострадали.

Сегодня американский телеканал NBC, ссылаясь на источник, сообщил о трагедии с участием бомбардировщика B-17, использовавшегося еще во времена Второй мировой войны.

Происшествие случилось на территории штата Коннектикут, в международном аэропорту Брэдли. Ранее число жертв и погибших точно не называлось, теперь же сообщили о семи погибших.

На борту находились 13 пассажиров, из которых 3 члена бортового экипажа. Шестеро пострадавших в ходе аварии направлены в больницы, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Бомбардировщик через 10 минут после взлета обрушился вниз и врезался в подсобное здание, в котором хранились средства для предотвращения обледенения. Экипаж пытался совершить аварийную посадку, но безуспешно.

Также известно, что потерпевший крушение B-17 является собственностью некоммерческого фонда Collings Foundation, который сохраняет и коллекционирует исторически ценную авиатехнику и автомобили.

Ранее GazetaSPB сообщила об огромном айсберге, который откололся в Антарктиде.