Зампрокурора потребовал дать мужчине 18 лет за убийство и селфи с трупом девушки

В Петербурге продолжается судебный процесс по делу о жестоком убийстве 20-летней девушки. В прениях выступил заместитель прокурора города Сергей Жуковский.

Обвиняемым по делу проходит 22-летний мужчина. Заместитель прокурора потребовал приговорить его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает «Мойка78».

«Полагаю, что такой приговор будет законным и обоснованным, а мера наказания соответствовать тяжести содеянного», — отметил он.

Подсудимый вину в убийстве не отрицает. Однако не согласен с суммой, которую с него хотят взыскать. Мать убитой девушки просит о 5 млн.

Согласно материалам дела, в мае 2018 года мужчина с особой жестокостью убил 20-летнюю знакомую. Он нанес ей не менее 107 колото-резанных ран, в том числе в лицо и голову. А после сделал селфи с трупом и отправил знакомой. Помимо этого, мужчина украл телефон девушки и похитил её банковскую карту.