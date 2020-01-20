«Додо Пицца» приобрела приложение «Где Шаверма»

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Команда "Додо Пиццы" займется шавермой. Фото: facebook.com/ovchinnikov.fedor

Сеть пиццерий «Додо Пицца» купила мобильное приложение «Где Шаверма». О сделке рассказал основатель сети Фёдор Овчинников.

Вместе с разработчиками приложения компания намерена развивать новую сеть digital first shawarma, где главным блюдом будет шаверма.

«Команда “Где Шавермы” присоединяется к компании Dodo. Ребята будут создавать приложение для онлайн заказа шавермы, и участвовать в развитии продукта и всей концепции новой сети», — сообщил Овчинников в Facebook.

Работа над приложением «Где Шаверма» также будет продолжена. По словам Овчинникова, компания намерена делать его удобным и объективным.

Приложение «Где Шаверма» было запущено в 2016 году. Оно позволяет написать обзор на шаверму и поставить свою оценку. Приложение содержит информацию об 11 тыс. точек продажи шавермы в России. Пользуется им порядка 2 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инспекторы Роспотребнадзора проверили 66 точек продажи шаурмы.

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