«Додо Пицца» приобрела приложение «Где Шаверма»

Сеть пиццерий «Додо Пицца» купила мобильное приложение «Где Шаверма». О сделке рассказал основатель сети Фёдор Овчинников.

Вместе с разработчиками приложения компания намерена развивать новую сеть digital first shawarma, где главным блюдом будет шаверма.

«Команда “Где Шавермы” присоединяется к компании Dodo. Ребята будут создавать приложение для онлайн заказа шавермы, и участвовать в развитии продукта и всей концепции новой сети», — сообщил Овчинников в Facebook.

Работа над приложением «Где Шаверма» также будет продолжена. По словам Овчинникова, компания намерена делать его удобным и объективным.

Приложение «Где Шаверма» было запущено в 2016 году. Оно позволяет написать обзор на шаверму и поставить свою оценку. Приложение содержит информацию об 11 тыс. точек продажи шавермы в России. Пользуется им порядка 2 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инспекторы Роспотребнадзора проверили 66 точек продажи шаурмы.