Роспотребнадзор выкидывает московскую шаурму на помойку

Инспекторы проверили 66 торговых точек — контроль прошла только одна.

Инспекторы Роспотребнадзора прошлись по Москве и попробовали шаурму. Почти во всех проверенных торговых точках нашли нарушения.

Москвичи не один раз жаловались на отравления после покупки шаурмы, поэтому ведомство решило усилить контроль над продажами, сообщили в Роспотребназоре 29 августа. Всего инспекторы проверили 66 точек — в 65 нашли нарушения.

Роспотребнадзор рассказал о самых частых нарушениях: это отсутствие документов на сырье и маркировки на товарах. Продукты хранят при температуре +20 градусов. Большинство помещений, где делают шаурму, находится в плохом состоянии — с протечками, выбоинами в полу, трещинами. Персонал работает без санкнижек и знаний санитарной культуры, зато с кишечной палочкой на пальцах.

Инспекторы забрали и выкинули свыше 600 кг шаурмы. 34 точки временно закрыли, помещения опечатали. 28 юрлиц привлекли к штрафам, общий объем которых составил 655 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге, как правило, продают шаверму, а не шаурму, хотя никакой разницы между продуктами нет. Как правило, шаверма подается в пите, в лаваше и на тарелке. Стоимость одной порции арабского блюда может составлять примерно от 130 до 200 рублей. В ее состав входит мясо (как правило, курица), приготовленное на вертеле, салат и белый соус.

Ранее GazetaSPb сообщила, что россияне предложили назвать автотрассу между Москвой и Петербургом «За шавермой / За шаурмой».