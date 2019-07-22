Россияне предложили назвать автотрассу между Москвой и Петербургом «За шавермой / За шаурмой»

Россияне предложили назвать автотрассу между Москвой и Петербургом «За шавермой / За шаурмой»
Предложения принимаются до 24 июля. Фото: Автодор

Госкомпания «Автодор» рассказала о различных вариантах названия новой скоростной платной автотрассы М11, которые предлагают россияне в рамках конкурса.

Скоростная автотрасса соединит Москву и Санкт-Петербург. Однако название ей ещё не присвоили — его выбирают посредством конкурса, который продлится до 24 июля.

Одно из предложений позабавило сотрудников компании. Трассу было предложено назвать «За шавермой / За шаурмой». Его пришлось исключить, так как при переводе на другие языки возникали бы сложности.

25 самых популярных предложений будет опубликовано в социальных сетях для дальнейшего голосования. Оно будет идти до начала августа.

Отмечается, что участники присылают название типа «Скандинавия» и «Россия», которые уже заняты федеральной дорогой А181 и трассой М10 соответсвенно.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Пулково» может получить статус открытого неба в 2020 году.

М11 ОАО "Автодор" шутка
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