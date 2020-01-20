Аномальное тепло может негативно отразиться на здоровье россиян

Терапевт, медик высшей категории Лариса Алексеева рассказала, как аномально теплая зима может повлиять на здоровье россиян, а также о тех, кто находится под угрозой возникновения недугов в первую очередь.

Как сообщает РИА Новости, первоначально такая теплая погода зимой может сказаться на людях, страдающих от хронических заболеваний, а в частности от проблем, связанных с легкими и сердечно-сосудистой системой. Кроме того, внимательнее к своему здоровью в такую погоду следует относиться астматикам и гипертоникам, а также людям, у которых перепады артериального давления.

Врач также отметила, что проблемы со здоровьем во время теплой зимы могут усугубиться и у тех, кто страдает гастритом и проблемами с почками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики рассказали об аномально теплой погоде в Петербурге.