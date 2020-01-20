Синоптики рассказали об аномально теплой погоде в Петербурге

В Петербурге до следующей недели, 27 января, температура воздуха будет превышать климатическую норму. Показатели на термометрах будут завышены до отметки в 12 градусов тепла.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные российского Гидрометцентра, метеорологи прогнозируют, что климатическая норма в Петербурге должна серьезно повыситься. В период до 27 января в городе возможно отклонение от нормы до 12 градусов, что может побить температурный рекорд.4

Стоить отметить, что обычно средняя температура воздуха днем в январе составляет около пяти градусов ниже нуля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нерпы лишились сна из-за аномально теплой погоды в Петербурге. Из-за теплой погоды нерпам буквально приходится бороться за свое существование.