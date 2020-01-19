Нерпы лишились сна из-за аномально теплой погоды в Петербурге

Отличившийся аномально теплой погодой январь в Петербурге стал причиной того, что на Финском заливе не образовался лед, что, в свою очередь, приносит вред нерпам, ведь именно сейчас у них настает время спать и отдыхать на льдинах.

Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы рассказали «ВКонтакте», что из-за теплой погоды нерпа буквально приходится бороться за свое существование. Из-за отсутствия льда на Финском заливе, они ежедневно сражаются в бушующими в гавани волнами.

Нерпы сейчас пытаются отоспаться на камнях, однако, судя по видео очевидцев, им это также не удается из-за волн, которые сбивают ластоногих с камней. Защитники животных думают над решением этой проблемы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о регионах, попавших в зону аномального тепла.