В Гидрометцентре рассказали о регионах, попавших в зону аномального тепла

Вся Россия находится в "аномально теплом режиме". Фото: pixabay

Вся Россия находится в "аномально теплом режиме". Фото: pixabay

Зона аномального тепла с отклонением от климатической нормы на 12 градусов распространяется на ряд российских регионов, в число которых попала Ленинградская область.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, в зоне аномального тепла, помимо Ленобласти, окажутся Вологодская и Псковская области, Поволжье, регионы Центрального федерального округа и ряд других регионов.

Синоптик отметил, что те же плюс 12 градусов будут и в Красноярском и Хабаровском краях, а также на юге Якутии.

По словам Вильфанда, на сегодняшний день вся территория страны находится в «аномально теплом режиме».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аномальное тепло в Петербурге пробудило растения в январе.