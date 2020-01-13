Аномальное тепло в Петербурге пробудило растения в январе

Январь в Петербурге выдался непривычно теплым. Из-за плюсовых температур в разных районах города зацвела верба, а в Ботаническом саду Петра Великого распустились первоцветы.

Снимками распустившихся цветов Ботанический сад поделился в соцсетях. В саду зацвели рододендрон, жимолость, калина и волчеягодник.

Последние годы суровые зимы минуют Петербург. За счет этого удается культивировать множество южных видов. Однако последствия у теплой погоды тоже есть.

«Минусы тоже есть: проснувшиеся цветочные почки израсходуются и не дадут цветов весной. Хуже, если появляются молодые листья, это может привести к обморожению и гибели», — рассказали в Ботаническом саду.

Необычайно раннее пробуждение природы жители Петербурга и Ленобласти замечают в разных районах. Так, на клумбе одного из детсадов зацвели цветы, а на Карельском перешейке заметили бабочку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносове в январе зацвели примулы.