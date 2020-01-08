В Петербурге в январе зацвели весенние цветы

Из-за плюсовой температуры в Петербурге и Ленинградской области раньше времени начали распускаться цветы. Местные жители заметили цветение примулы.
Фиолетовые цветы распустились в Ломоносове. Фотографиями растения поделилась местная жительница Наталья в соцсетях.
«В Петербурге Рождество…», — написала она, приложив снимки цветов.
Примула также известна как первоцвет. Многие её виды начинают цвести одними из первых, ранней весной. Чаще всего цветки распускаются в марте-апреле.
Еще одно необычное явление заметили жители Шушар 8 января. На деревьях зацвели почки.
«Что-то пошло не так. Зима, ты обалдела что ли? Весну вперёд пропускаешь», — недоумевают петербуржцы.
Зеленую траву также заметили в Кингисеппе.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге потеплело до плюс 3 — плюс 5 градусов. Такая температура в начале января близка к рекордной.