В Петербурге в январе зацвели весенние цветы

Из-за плюсовой температуры в Петербурге и Ленинградской области раньше времени начали распускаться цветы. Местные жители заметили цветение примулы.

Фиолетовые цветы распустились в Ломоносове. Фотографиями растения поделилась местная жительница Наталья в соцсетях.

«В Петербурге Рождество…», — написала она, приложив снимки цветов.

Примула также известна как первоцвет. Многие её виды начинают цвести одними из первых, ранней весной. Чаще всего цветки распускаются в марте-апреле.

Еще одно необычное явление заметили жители Шушар 8 января. На деревьях зацвели почки.

«Что-то пошло не так. Зима, ты обалдела что ли? Весну вперёд пропускаешь», — недоумевают петербуржцы.

Зеленую траву также заметили в Кингисеппе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге потеплело до плюс 3 — плюс 5 градусов. Такая температура в начале января близка к рекордной.