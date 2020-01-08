Воздух в Петербурге прогреется до пяти градусов

В Петербург возвращается тепло. Температура воздуха в ближайшие дни поднимется до плюс 3 — плюс 5 градусов. Такие показатели близки к рекордным.

О потеплении рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Ожидается, что дневная температура поднимается до 5 градусов уже в среду, 8 января.

«Напомним, что самым теплым в истории наблюдений за погодой в Северной столице этот день был в 2014 году, когда температура воздуха поднялась до +5,6°», — рассказал Леус в Facebook.

Петербург оказался в теплом секторе обширного циклонического ветра. За счет этого температура воздуха растет, а погода сохраняется облачной и ветреной. Возможны небольшие дожди.

Атмосферное давление в Петербурге опустится до 750 мм рт. ст, что ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теплая погода в Петербурге может сохраниться до середины января.