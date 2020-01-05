Синоптики рассказали о теплой погоде до середины января

Большая часть России находится под влиянием атлантического циклона.

Об этом стало известно сегодня, 5 января. Обо всем сообщили в Гидрометцентре. Сейчас страна находится под влиянием атлантического циклона – он и является причиной аномально высоких температур. Погода будет теплой до середины января, а вот потом ударят настоящие зимние морозы.

Отмечается, что в ближайшие дни столбик термометра упадёт до нуля на юге Западной Сибири, а до плюс двух градусов – в Поволжье и Центральной России.

Напоминаем, что петербургские синоптики говорили о плюсовой температуре в городе до середины текущего месяца. Сейчас в Северной столице минус один градус.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что кайтсерфингисты в Сосновом Бору используют теплую погоду для тренировок. Интернет-пользователи в комментариях отметили, что им по душе подобная погода. Вероятно, кайтсерфингисты также остались довольны возможностью круглогодичных тренировок.