Синоптики рассказали о теплой погоде до середины января

Синоптики рассказали о теплой погоде до середины января
Фото: https://pixabay.com

Большая часть России находится под влиянием атлантического циклона.

Об этом стало известно сегодня, 5 января. Обо всем сообщили в Гидрометцентре. Сейчас страна находится под влиянием атлантического циклона – он и является причиной аномально высоких температур. Погода будет теплой до середины января, а вот потом ударят настоящие зимние морозы.

Отмечается, что в ближайшие дни столбик термометра упадёт до нуля на юге Западной Сибири, а до плюс двух градусов – в Поволжье и Центральной России.

Напоминаем, что петербургские синоптики говорили о плюсовой температуре в городе до середины текущего месяца. Сейчас в Северной столице минус один градус.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что кайтсерфингисты в Сосновом Бору используют теплую погоду для тренировок. Интернет-пользователи в комментариях отметили, что им по душе подобная погода. Вероятно, кайтсерфингисты также остались довольны возможностью круглогодичных тренировок.

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