Кайтсерфингисты в Сосновом Бору используют теплую погоду для тренировок

Кайтсерфингисты в Сосновом Бору используют теплую погоду для тренировок
На фотографиях не видно даже намека на снег. Фото: vk.com/grazhdanesb

Аномально теплая зима в Санкт-Петербурге и Ленинградской области позволяет кайтсерфингистам не прекращать тренировки на свежем воздухе.

Фотографии со спортсменами, разминающимися прямо в водах Финского залива, опубликовали очевидцы в сообществе «Граждане города Сосновый Бор» в социальной сети «Вконтакте» в пятницу, 3 января. «Январь в разгаре: сосновоборцы гуляют по велодорожке, на заливе тренируются кайтсерфингисты :)», — подписала публикацию автор снимков.

Интернет-пользователи в комментариях отметили, что им по душе подобная погода. Вероятно, кайтсерфингисты также остались довольны возможностью круглогодичных тренировок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Северной столицы впечатлил первый в 2020 году снег. Своими эмоциями петербуржцы поделились в социальных сетях.

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