Петербуржцы радуются первому в 2020 году снегу

Жители Северной столицы делятся в социальных сетях своим восторгом по поводу первого в новом году снегопада.

Сегодня, 4 января, социальные сети заполонили снимки петербуржцев после первого в этом году снегопада. Горожане уже отвыкли от заснеженных улиц несмотря на то, что на улице январь. Однако, судя по всему, радоваться снегу придется не долго — на улице плюсовая температура и выпавший несколькими часами ранее снег уже превращается в лужи.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 5 января, в Петербурге должно подморозить — ожидается до 1 градуса ниже ноля. Однако уже на следующей неделе в город опять придет теплая погода — ожидается до +3 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы попросили у Деда Мороза снега к Новому году.