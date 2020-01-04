Петербуржцы радуются первому в 2020 году снегу

Петербуржцы радуются первому в 2020 году снегу
Горожане делятся снимками снегопада в соцсетях. Фото: instagram.com/dmitry_lisovetz

Жители Северной столицы делятся в социальных сетях своим восторгом по поводу первого в новом году снегопада.

Сегодня, 4 января, социальные сети заполонили снимки петербуржцев после первого в этом году снегопада. Горожане уже отвыкли от заснеженных улиц несмотря на то, что на улице январь. Однако, судя по всему, радоваться снегу придется не долго — на улице плюсовая температура и выпавший несколькими часами ранее снег уже превращается в лужи.

Фото: instagram.com/sheluha

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 5 января, в Петербурге должно подморозить — ожидается до 1 градуса ниже ноля. Однако уже на следующей неделе в город опять придет теплая погода — ожидается до +3 градусов.

Фото: instagram.com/ostrikov8989

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы попросили у Деда Мороза снега к Новому году.

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