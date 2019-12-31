Петербуржцы попросили у Деда Мороза снега к Новому году

В Петербурге прошла акция «Письмо Деду Морозу», в рамках которой добровольцы движения «Петербург – Город Перемен» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки провели опрос на тему «О каких изменениях в Санкт-Петербурге вы бы хотели загадать желание Деду Морозу на Новый год?»

Жители и гости города отвечали по-разному. Одни пожелали «побольше замечательных дорог и поменьше пробок», другие хотят, чтобы в Петербурге было больше культурных событий. Кто-то пожелал, чтобы побыстрее отремонтировали набережную канала Грибоедова, а кому -то хочется побольше украшений на Новый год. Однако большинство респондентов все-таки пожелали, чтобы выпал снег.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что люди пишут, что Дед Мороз прилетел в Северную столицу из Великого Устюга на волшебном самолете. Многие жалуются, что гость опоздал и его пришлось ждать целый час. Тем не менее он зажег главную елку города на Дворцовой площади, а также дал старт новогодним праздникам.