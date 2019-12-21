Дед Мороз зажег новогоднюю елку на Дворцовой площади

Дед Мороз зажег новогоднюю елку на Дворцовой площади
Фото: pixabay

Волшебник объявил о начале новогодних праздников и дал старт массовому забегу.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что Дед Мороз прилетел в Северную столицу из Великого Устюга на волшебном самолете. Многие жалуются, что гость опоздал и его пришлось ждать целый час. Тем не менее он зажег главную елку города на Дворцовой площади, а также дал старт новогодним праздникам. Затем десятки мужчин в красных костюмах устроили массовый забег.

Свидетели пишут, что поздравить петербуржцев с Дедом Морозом пришли также губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный синоптик не обещает петербуржцам снег на Новый год. Он просит горожан не убирать далеко зонты, потому что они им могут понадобиться.

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Дед Мороз зажег новогоднюю елку на Дворцовой площади
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