Водитель трамвая сообщила подробности ДТП на Энгельса

В Санкт-Петербурге вечером, 20 января, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием городского транспорта. Под трамвай попал мужчина.

Трамвай следовал по маршруту № 9 от улицы Манчестерской к Светлановской площади.

Водитель трамвая рассказала, что мужчина появился на пути неожиданно, но она попыталась затормозить. Женщина также сообщила, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, рассказали 78.ru.

Пострадавший был госпитализирован с места аварии в больницу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.