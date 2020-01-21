Три человека пострадали в ДТП в Ленобласти

В Ленинградской области вечером, 20 января, случилось дорожно-транспортное происшествие во Всеволожском районе. В аварии пострадали три человека.

Все произошло вечером на 45-м километре трассы А-181 «Магистральная». О случившемся сообщили очевидцы в сообществе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург».

Renault вылетел на встречную полосу и столкнулась с Kia.

В аварии пострадали оба водителя, а также пассажир второй иномарки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала о смертельном ДТП на Мурманском шоссе возле съезда на КАД. Предположительно, погиб один человек. Пост сопроводили видео, на котором заметно, что минимум два автомобиля получили повреждения. На месте работают спасатели и медики.