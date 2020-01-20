На Мурманском шоссе произошло серьезное ДТП, есть погибшие

Возле съезда с Мурманского шоссе на Кольцевую автодорогу (КАД) столкнулись, по предварительной информации, два автомобиля. Предположительно, один человек погиб.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером в понедельник, 20 января, на Мурманском шоссе. Об аварии рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Пост сопроводили видео, на котором заметно, что минимум два автомобиля получили повреждения. На месте работают спасатели и медики.

Официальной информации о пострадавших нет, однако в комментариях участники группы рассказывают, что на правой полосе лежит труп мужчины в ломаной позе. Также свидетели добавляют, что погибший, на первый взгляд, был без головы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одном из домов на улице Крыленко в подвале прорвало трубу с горячей водой.