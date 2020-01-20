На Крыленко в подвале прорвало трубу с кипятком

На Крыленко в подвале прорвало трубу с кипятком
Никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Оттуда эвакуировали 12 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом стало известно сегодня вечером, 20 января. Обо всем сообщили очевидцы в социальных сетях, а также в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Все случилось в одном из домов на улице Крыленко. В подвале по непонятной причине лопнула труба с горячей водой, в результате пришлось эвакуировать 12 человек. Спасатели уверяют, что никто не пострадал.

Пока что никаких подробностей не поступало.

«Дом полностью эвакуировали! Пожарные, много аварийных машин», — написал местный житель.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что число пострадавших при прорыве трубы в пермском хостеле возросло до шести. На место происшествия прибыли экстренные службы и машины скорой помощи.

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