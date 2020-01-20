Число пострадавших при прорыве трубы в пермском хостеле возросло до шести

В результате прорыва трубы в отеле в Перми погибли пять человек. Фото: Кадр из видео/МЧС Перми

В результате прорыва трубы в отеле в Перми погибли пять человек. Фото: Кадр из видео/МЧС Перми

Число пострадавших из-за прорыва трубы в хостеле Перми выросло до шести.

«Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два в состоянии средней тяжести», — сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова в Instagram.

Еще три человека отказались от госпитализации и будут на амбулаторном лечении.

По предварительной информации, в ночь 20 января в Индустриальном районе города Перми в отеле «Карамель», расположенном в цокольном этаже жилого дома, произошел прорыв трубы с горячей водой. Помещение отеля было затоплено.

В результате прорыва трубы в отеле в Перми погибли пять человек, шесть пострадали.

На место происшествия прибыли экстренные службы и машины скорой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в ночь на 9 октября возле четырехэтажного дома на улице Мытнинской в Центральном районе взорвалась и впоследствии загорелась газовая труба.