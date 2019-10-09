На Мытнинской из-за ремонтных работ взорвалась газовая труба

На Мытнинской из-за ремонтных работ взорвалась газовая труба
На месте работали 40 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Фото: vk.com

В Петербурге в ночь на 9 октября возле четырехэтажного дома на улице Мытнинской в Центральном районе взорвалась и впоследствии загорелась газовая труба.

Все произошло ночью возле жилого дома 32 по Мытнинской улице. Как сообщает главное управление МЧС по городу, на газопроводе диаметром 219 мм происходило факельное горение.

Из находящегося поблизости от ЧП дома была произведена эвакуация 17 жильцов. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

На месте работали 40 сотрудников МЧС и семь единиц техники. О ликвидации горения спасатели сообщили в половину второго ночи. Горожане смогли вернуться домой после установки хомута на магистраль.

Фото с места происшествия опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее GazetaSPb сообщала, что ранним утром в жилом доме на Обводном загорелась квартира.

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